ابنة جون ماكين تتهم إيفانكا ترامب وزوجها باقتحام جنازة والدها

اتهمت ميغان ماكين ابنة السيناتور الأمريكي الراحل جون ماكين، إيفانكا ترامب ابنة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وزوجها جاريد كوشنر، باقتحام جنازة ماكين عام 2018.

وفي كتابها الجديد "Bad Republican"، قالت ميغان إن ابنة دونالد ترامب وصهره، كانا من "مقتحمي الجنازات" الذين حضروا "جنازته والقداس" على الرغم من أن عائلة ماكين لم ترغب بحضور أي شخص من آل ترامب.

وكتبت ميغان: "رأيت إيفانكا ترامب وجاريد كوشنر جالسين في الخلف.. على حد علمي، لم تتم دعوتهما لكنهما حضرا على أي حال... اقتحما الجنازة... رؤيتهم هناك كانت من أكثر اللحظات غير المريحة في حياتي".

وقالت: "كنا مجتمعين للحداد على رحيل العظمة الأمريكية، الشيء الحقيقي، وليس الخطاب الرخيص من رجال لن يقتربوا أبدا من التضحية التي قدمها ماكين طوعا".

.@IvankaTrump and Jared Kushner at Sen. John McCain's memorial at Washington National Cathedral. https://t.co/FCcEafYvIypic.twitter.com/eJUwG97XO8 — Fox News (@FoxNews) September 1, 2018

المصدر: mercury news