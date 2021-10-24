ترامب يهاجم ابنة جون ماكين ويصفها بـ"المتنمرة"

أعاد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إشعال خلافه المستمر مع عائلة السناتور الراحل جون ماكين، مهاجما ابنته ميغان، ووصفها بأنها "متنمرة".

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وسأل ترامب في بيان "أليس من المضحك أن ميغان ماكين، التي لطالما كانت متنمرة، تشكو الآن من أنها تعرضت للتنمر من قبل المجانين المنزلقين واليساريين الراديكاليين؟".

كانت ميغان ماكين قد وصفت في كتابها "Bad Republican"، إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي السابق، وزوجها جاريد كوشنر بأنهما "محطما جنازات"، تعبيرا منها عن رفضها حضورهما حفل تأبين والدها، جون ماكين في عام 2018.

ورأى ترامب أنه "يجب على ميغان محاربة الشيوعيين بدلا من شرح كيفية ضربهم لها، وإيذائها، وجعلها" مريضة جسديا ".

وتأتي تصريحات ترامب ردا على ميغان، بسبب ما جاء في مذكراتها وتصريحاتها المتلفزة الأخيرة، عندما صرحت في مقابلة مع برنامج "Bravo’s Watch What Happens Live"، أنها رصدت إيفانكا وزوجها كوشنر في مؤخرة الكنيسة خلال حفل التأبين وعلقت: "ما كان يجب أن يأتوا أبدا، ليس لديهم أي دور هناك، أتذكر رؤيتهما على وجه التحديد، لم تكن لديهم أي صفة لعينة في التواجد هناك، وهذا شيء لا يزال يغضبني بشكل واضح".

المصدر: "NEWSWEEK".