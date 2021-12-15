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بلينكن: واشنطن تدرس اتخاذ خطوات إضافية ضد المجلس العسكري في ميانمار

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بلينكن: واشنطن تدرس اتخاذ خطوات إضافية ضد المجلس العسكري في ميانمار
Reuters
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قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة تدرس الخطوات الإضافية التي يجب اتخاذها ضد المجلس العسكري في ميانمار.

وأضاف الوزير بلينكن "إن واشنطن تدرس الخطوات الإضافية التي يجب اتخاذها ضد المجلس العسكري في ميانمار، كما تبحث بعناية فيما إذا كانت معاملة أقلية الروهينغا المسلمة يمكن أن تشكل إبادة جماعية".

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وسبق لواشنطن أن أعربت عن قلقها حيال تقارير تتهم قوات الأمن الميانمارية بارتكاب "انتهاكات لحقوق الإنسان" في ولاية تشين، وتدمير أكثر من 100 منزل وكنائس مسيحية.

وأدلى بلينكن بهذه التصريحات خلال زيارته لماليزيا، حيث قال وزير الخارجية الماليزي سيف الدين عبد الله إن الرئيس الأمريكي جو بايدن دعا أعضاء رابطة دول جنوب شرق آسيا لحضور اجتماع قمة، وسيناقش وزراء خارجية الكتلة الدعوة في 19 يناير. 

المصدر: رويترز

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