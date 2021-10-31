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واشنطن تعرب عن قلقها حيال "انتهاكات حقوق الإنسان" من قبل قوات الأمن في ميانمار

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واشنطن تعرب عن قلقها حيال
Reuters TOM BRENNER
علم الولايات المتحدة الأمريكية على مبنى الكونغرس
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أعربت الولايات المتحدة عن قلقها حيال تقارير تتهم قوات الأمن الميانمارية بارتكاب "انتهاكات لحقوق الإنسان" في ولاية تشين، وتدمير أكثر من 100 منزل وكنائس مسيحية.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها: "ندين مثل هذه الأعمال الوحشية التي يرتكبها النظام البورمي ضد الناس ومنازلهم ودور العبادة، الأمر الذي يكشف تجاهل النظام التام لأرواح ورفاهية شعب بورما".

وأضافت: "ندعو إلى إنهاء العنف" في البلاد.

 

المصدر: "رويترز" 

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