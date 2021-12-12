"رويترز": بينيت يصل إلى أبوظبي في أول زيارة للإمارات يقوم بها رئيس وزراء إسرائيلي
Reuters OB/SY
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نقلت وكالة "رويترز" عن متحدث حكومي إسرائيلي تأكيده وصول رئيس الوزراء نفتالي بينيت إلى أبوظبي في أول زيارة للإمارات يقوم بها رئيس وزراء إسرائيلي.
وسيجتمع بينيت مع ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال أرفع زيارة منذ تطبيع العلاقات بين البلدين العام الماضي.
وقبل إقلاع طائرته من تل أبيب، قال بينيت إنه سيجتمع مع ولي عهد أبو ظبي غدا الاثنين لبحث سبل دعم التعاون وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية.
ومنذ أغسطس 2020، عمدت الإمارات إلى جانب البحرين والسودان والمغرب إلى تطبيع العلاقات مع إسرائيل في إطار مبادرة رعتها الولايات المتحدة باسم "الاتفاقات الإبراهيمية".
المصدر: "رويترز"
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