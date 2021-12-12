مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: طائرة بينيت أقلعت إلى أبوظبي في أول زيارة له للإمارات

أفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، اليوم الأحد، بأن طائرته أقلعت إلى أبوظبي في أول زيارة رسمية له للإمارات.

وكان مكتب رئيس الوزراء قال في بيان سابق "ينطلق رئيس الوزراء نفتالي بينيت اليوم الأحد في أول زيارة رسمية له إلى الإمارات العربية المتحدة. ومن المنتظر أن يجتمع غدا مع الشيخ محمد بن زايد".

وأضاف: "سيناقش الزعيمان تعميق العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل مع التركيز على القضايا الاقتصادية والإقليمية التي ستسهم في الازدهار والرفاهية وتعزيز الاستقرار بين البلدين".

وأشار البيان إلى أنها "أول زيارة رسمية لرئيس وزراء إسرائيلي إلى الإمارات"، دون تحديد المدة المقررة للزيارة.

المصدر: وكالات