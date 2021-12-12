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سلطات مقدونيا الشمالية تعثر على 41 مهاجرا في شاحنة وتعتقل السائق

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سلطات مقدونيا الشمالية تعثر على 41 مهاجرا في شاحنة وتعتقل السائق
Reuters Ognen Teofilovski
شرطة مقدونيا الشمالية
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أعلنت شرطة مقدونيا الشمالية عن العثور على 41 مهاجرا بينهم خمسة أطفال في شاحنة أثناء عملية تفتيش روتينية لشاحنات على طريق سريع، مشيرة إلى أنها اعتقلت السائق.

وقالت الشرطة في بيان لها إن "دورية تابعة لها أوقفت الشاحنة في وقت متأخر من الجمعة بالقرب من بلدة نيغوتينو بوسط البلاد، وعثرت على 41 مهاجرا من كوبا والهند مكتظين في الشاحنة".

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وأضافت أنها ألقت القبض على سائق الشاحنة الصربي ( 20 عاما).

وأشارت إلى أنه تم نقل المهاجرين إلى ملجأ المهاجرين الرئيسي في بلدة جيفجيليا الحدودية جنوبي البلاد، ويعتقد أنهم دخلوا مقدونيا الشمالية بشكل غير قانوني من اليونان، وسيتم ترحيلهم.

وهذه المجموعة الثانية الكبيرة من المهاجرين التي يعثر عليها في مقدونيا الشمالية خلال الأشهر الستة الماضية.

 

المصدر: "أسوشيتد برس" 

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