مقدونيا الشمالية.. اتهام 4 مهاجرين بتعذيب زملائهم بمخيم مؤقت

أوقفت السلطات في مقدونيا الشمالية باكستانيين اثنين وقاصرين أفغانيين، بتهم احتجاز وتعذيب زملائهم في مخيم مؤقت للاجئين على حدود البلاد مع صربيا.

وصرح مكتب المدعي العام في مقدونيا الشمالية بأنهم أقاموا مخيما مؤقتا احتجزوا فيه قسرا مهاجرين آخرين دخلوا البلاد بشكل غير قانوني من اليونان وكانوا ينتظرون العبور إلى صربيا في طريقهم إلى دول أوروبية أخرى أكثر ثراء، مشيرا إلى أن العصابة الإجرامية كانت تدير المخيم منذ أغسطس.

وذكرت السلطات أن المهاجرين احتجزوا قسرا في المخيم، وتمت مصادرة جوازاتهم وهواتفهم.

وأضافت أنهم "اعتدوا جسديا على الضحايا والتقطوا صورا لهم وأرسلوا الصور لأسرهم طلبا للمال حتى يسمحوا للضحايا بالمضي قدما في طريقهم".

وجاء في البيان أنهم "عذبوا الضحايا لابتزازهم ماليا، وكانوا في غاية القسوة، واعتدوا كذلك جنسيا" على المهاجرين المحتجزين، حتى تمكن بعض المهاجرين من ابلاغ أفراد أسرهم في صربيا بأوضاعهم.

وداهمت قوات شرطة من مقدونيا الشمالية وصربيا المخيم يوم السبت لتعثر على 35 مهاجرا، بينهم تسعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين الرابعة عشرة والخامسة عشرة ولم تكشف السلطات عن جنسيات المهاجرين المحتجزين.

وأمر قاضي التحقيق في سكوبيه عاصمة مقدونيا الشمالية باحتجاز المتهمين الذين في حال إدانتهم سيحكمون بالسجن ثماني سنوات نافذة.

المصدر: أ ب