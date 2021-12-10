وزير الداخلية الإيراني: أي خطأ ترتكبه إسرائيل بالحسابات سيفتح عليها أبواب جهنم

قال وزير الداخلية الإيراني، أحمد وحيدي، إن التهديدات الإسرائيلية تجاه بلاده ليست بجديدة، مضيفا أنه لا يمكن للإسرائيليين اتخاذ أي خطوة ضد طهران "لأن أول خطوة ستكون آخر خطوة لهم".

وشدد في مقابلة مع وكالة "يونيوز" للأخبار على أن إيران وأصدقاءها ينتظرون اللحظة التي تخطئ فيها إسرائيل "ليفتحوا عليها أبواب جهنم".

يذكر أن الولايات المتحدة وإسرائيل كثفتا الضغوط على إيران يوم الخميس مع تعثر المحادثات النووية، إذ أثار وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس في زيارة لواشنطن مسألة الاستعداد العسكري المشترك للتمكن من وقف طموحات إيران النووية إذا لزم الأمر.

وتنفي إيران السعي إلى صنع أسلحة نووية وتقول إنها تريد أن تبرع في التكنولوجيا النووية لأغراض سلمية.

المصدر: "يونيوز"