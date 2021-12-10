خطيبة أسانج تكشف خطوته المقبلة بعد سماح محكمة بريطانية بتسليمه للولايات المتحدة

أعلنت ستيلا موريس، خطيبة مؤسس موقع "ويكيليكس" جوليان أسانج، أن الأخير يعتزم الطعن أمام المحكمة العليا في قرار محكمة الاستئناف الصادر اليوم، الذي يسمح بتسليمه للولايات المتحدة.

إقرأ المزيد

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن موريس قولها إن أسانج أمامه 14 يوما لتقديم الطعن.

وكانت موريس قد نددت من أمام مقر المحكمة البريطانية التي أصدرت هذا الحكم في لندن بـ"وقاحة" الحكم، في الوقت الذي يحتفل فيه العالم باليوم العالمي لحقوق الإنسان.

وتساءلت: "كيف يمكن أن يكون هذا عدلا؟ كيف يمكن أن يكون صوابا؟ كيف يمكن تسليم جوليان إلى نفس البلد الذي خطط لقتله؟".

يذكر أن غرفة الاستئناف بمحكمة لندن العليا ألغت اليوم الجمعة الحكم الصادر من المحكمة البدائية برفض تسليم جوليان أسانج مؤسس "ويكيليكس" إلى الولايات المتحدة التي تريد محاكمته على تسريبه كمية هائلة من الوثائق السرية.

وقال القاضي الذي أصدر حكم التسليم، تيم هولرويد، إن المحكمة "توافق على الاستئناف" الذي تقدمت به الولايات المتحدة، ما يعني أن قرار المحكمة البدائية ألغي، وأن على القضاء البريطاني أن يبت من جديد في طلب السلطات الأمريكية تسليمها أسانج.

المصدر: "أ ف ب" + "رويترز"