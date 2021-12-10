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الخارجية الروسية: قرار المحكمة البريطانية بتسليم أسانج مخزي

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الخارجية الروسية: قرار المحكمة البريطانية بتسليم أسانج مخزي
Reuters
مؤسس موقع "ويكيليكس" جوليان أسانج، أرشيف
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وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، قرار محكمة لندن العليا الذي يسمح بتسليم مؤسس موقع "ويكيليكس"، جوليان أسانج، إلى الولايات المتحدة بالمخزي.

وكتبت زاخاروفا في صفحتها على "تلغرام": "إن هذا الحكم المخزي في إطار قضية سياسية ضد صحفي وشخصية عامة هو مظهر آخر من مظاهر النظرة الآكلة لحوم البشر للعالم الأنجلوسكسوني. واحتفل الغرب "بشكل جدير" باليوم الدولي لحقوق الإنسان واختتام "قمة الديمقراطية".

من جهته أعلن كريستوف ديلوار، الأمين العام لمنظمة "مراسلون بلا حدود" الدولية، أن منظمته تدين قرار محكمة لندن. وكتب ديلوار في صفحته على "تويتر": "ندين القرار الصادر عن محكمة لندن العليا، اليوم، بالسماح بتسليم جوليان أسانج إلى الولايات المتحدة، والذي سيثبت أنه تاريخي لجميع الأسباب الخاطئة".

وأضاف: "نحن مقتنعون بأن جوليان أسانج وقع ضحية مساهماته في الصحافة".

أيدت محكمة لندن العليا في وقت سابق من هذا اليوم استئنافا أمريكيا ضد حظر تسليم مؤسس موقع "ويكيليكس" جوليان أسانج.

المصدر: نوفوستي

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