مسؤول: بايدن وعد دول وسط أوروبا "بقدرات عسكرية إضافية"

قال مستشار رئيس ليتوانيا إن الرئيس الأمريكي جو بايدن وعد دول وسط أوروبا الأعضاء في حلف شمال الأطلسي "بقدرات عسكرية إضافية" كما وعد بإشراكهم في القرارات الخاصة بالمنطقة.

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وقال بايدن أمس الأربعاء إنه يأمل أن يعلن يوم الجمعة عن اجتماعات على مستوى عال مع روسيا والحلفاء الرئيسيين في حلف شمال الأطلسي لبحث بواعث قلق موسكو "وإمكانية خفض حدة التوتر على طول الجبهة الشرقية".

المصدر: "رويترز"