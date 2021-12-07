"مراسلون بلا حدود": سنكلف قاضيا يتابع في فرنسا قضية الموقوف المتهم بقتل خاشقجي
Reuters
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أعلنت منظمة "مراسلون بلا حدود" أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لتكليف قاضي تحقيق فرنسي بقضية سعودي اعتقل في باريس بتهمة ضلوعه في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
واعتقلت السلطات الفرنسية اليوم أحد المتهمين بقتل خاشقجي بعد أيام من إجراء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون محادثات مباشرة في السعودية مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وقالت إذاعة "آر.تي.إل" إنه تم اعتقال خالد بن عائض العتيبي البالغ 33 عاما العضو السابق في الحرس الملكي السعودي صباح الثلاثاء في مطار شارل ديغول أثناء استعداده للمغادرة إلى الرياض.
المصدر: وكالات
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