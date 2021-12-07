السفارة السعودية في فرنسا: الشخص المعتقل فيما يتصل بمقتل خاشقجي لا علاقة له بالواقعة

قالت السفارة السعودية في باريس مساء الثلاثاء، إن الشخص المعتقل فيما يتصل بمقتل الصحفي جمال خاشقجي لا علاقة له بالواقعة وتتوقع إطلاق سراحه فورا.

وأضافت السافارة في بيان على "تويتر": "إشارة إلى ما تم تداوله في وسائل الإعلام حول توقيف مواطن سعودي يشتبه به في قضية المواطن جمال خاشقجي، تود سفارة المملكة في فرنسا التوضيح بأن ما تم تداوله غير صحيح، وأن من تم إيقافه لا علاقة له في القضية المتناولة".

وطالبت سفارة المملكة في فرنسا إخلاء سبيله فورا.

وأكدت في بيانها أن القضاء السعودي قد اتخذ أحكاما حيال كل من ثبت مشاركته في قضية خاشقجي، مشيرة إلى أنهم يقضون عقوبتهم.

بيان صادر عن سفارة #المملكة_العربية_السعودية لدى باريس بشأن ايقاف مواطن سعودي في #فرنساpic.twitter.com/X2YvQYBvNB — Arabie Saoudite en France (@KSAembassyFRA) December 7, 2021

وفي وقت سابق، نفى مسؤول سعودي صحة الأخبار التي أوردتها وسائل إعلام فرنسية يوم الثلاثاء حول اعتقال أحد المتهمين بقتل الصحفي جمال خاشقجي.

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وصرح بأن تقارير وسائل الإعلام عن اعتقال مشتبه به في مقتل خاشقجي في باريس "حالة خطأ في تحديد الهوية".

وشدد المسؤول على أن من أدينوا بجريمة قتل خاشقجي يقضون حاليا عقوباتهم في المملكة.

واعتقلت السلطات الفرنسية اليوم أحد المتهمين بقتل خاشقجي بعد أيام من إجراء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون محادثات مباشرة في السعودية مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وذكرت إذاعة "آر.تي.إل" مساء الثلاثاء أن قوات الأمن الفرنسية اعتقلت أحد المتهمين بقتل خاشقجي.

وقالت الإذاعة إنه تم اعتقال خالد بن عائض العتيبي البالغ 33 عاما العضو السابق في الحرس الملكي السعودي صباح الثلاثاء في مطار شارل ديغول أثناء استعداده للمغادرة إلى الرياض.

المصدر: RT + وكالات