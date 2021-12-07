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رئيس الوزراء الإيطالي يعبر عن رضاه بعد قرار محكمة مصرية الإفراج عن باحث مسجون

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رئيس الوزراء الإيطالي يعبر عن رضاه بعد قرار محكمة مصرية الإفراج عن باحث مسجون
Reuters
مبنى المحكمة، المنصورة، مصر
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عبر رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي، اليوم الثلاثاء، عن رضاه من قرار محكمة مصرية الإفراج عن الباحث المسجون باتريك جورج زكي.

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وجاء في بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء: "القضية كانت وستظل تحت مراقبة عن كثب من قبل الحكومة الإيطالية".

وكان زكي، وهو طالب دراسات عليا في جامعة بولونيا الإيطالية، قد اعتقل في فبراير عام 2020 أثناء زيارة لمصر بتهمة نشر معلومات كاذبة على خلفية مقال كتبه عن صعوبات تواجه مسيحيي مصر.

وقررت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ قسم ثان المنصورة في مصر في وقت سابق من هذا اليوم إخلاء سبيل باتريك جورج زكي مع تأجيل محاكمته إلى 1 فبراير 2022 للمرافعة.

المصدر: رويترز

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