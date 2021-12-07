من جامعة بولونيا.. إخلاء سبيل ناشط مصري سببت قضيته جدلا دوليا واسعا

قررت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ قسم ثان المنصورة في مصر إخلاء سبيل باتريك جورج زكي مع تأجيل محاكمته إلى 1 فبراير 2022 للمرافعة.

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وقامت القوات المصرية باحتجاز باتريك جورج زكي، طالب دراسات عليا مصري بجامعة بولونيا بإيطاليا، منذ 7 فبراير 2020 لحظة وصوله مطار القاهرة الدولي أثناء عودته إلى وطنه من بولونيا في زيارة عائلية قصيرة.

وبحسب ما ورد اعتقل جهاز الأمن القومي المصري زكي واستجوبه بشأن الفترة التي قضاها في إيطاليا وعمله في مجال حقوق الإنسان، ثم اقتاده إلى مكان لم يكشف عنه.

ووجهت لزكي تهم من بينها "نشر أخبار كاذبة" و"التحريض على الاحتجاج" وزعم أنه تعرض للتعذيب، بما في ذلك الضرب والصعق بالصدمات الكهربائية.

ونظم أصدقاء زكي وطلاب آخرون ومنظمات حقوقية وجامعات إيطالية عدة تحركات في إيطاليا فور انتشار خبر اعتقاله، حيث قدم ديفيد ساسولي، رئيس البرلمان الأوروبي استفسارين برلمانيين في ستراسبورغ في فبراير 2020 وطُلب رفع القضية إلى السلطات المصرية للمطالبة بالإفراج الفوري عن زكي.

وكتب ستة وعشرون عضوا إيطاليا في البرلمان الأوروبي رسالة إلى السفير الإيطالي بالقاهرة، جيامباولو كانتيني، يطالبونه فيها بالتعهد والمساعدة من أجل الإفراج عن باتريك زكي.

المصدر: وكالات