وزير الخارجية الإيطالي يأمل في محاكمة سريعة بمصر تؤدي إلى الإفراج عن الباحث باتريك جورج زكي

دعا وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، إلى محاكمة سريعة للباحث المصري، طالب الدراسات العليا في جامعة بولونيا، باتريك جورج زكي، تفضي إلى إطلاق سراحه.

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وذكرت وكالة أنباء "آكي" أن دي مايو عبر عن الأمل في أن تجري محاكمة باتريك جورج زكي "بسرعة وأن تنتهي بحكم يعيد لباتريك الحرية التي انتزعت منه".

ولفتت الوكالة الإيطالية إلى أن نيابة أمن الدولة في مصر كانت أحالت على المحاكمة، باتريك جورج زكي، المحتجز في السجن الاحتياطي منذ فبراير 2020.

وبهذا الشأن، قال دي مايو في مقابلة مع صحيفة لا ريبوبليكا: "لقد قمنا بتنشيط سفارتنا في القاهرة والسفارات الأوروبية"، وذلك لمتابعة المحاكمة التي ستنعقد جلستها الأولى في 28 سبتمبر الجاري، حسبما أفادت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية "درج"، التي ينتمي إليها زكي كناشط.

المصدر: آكي