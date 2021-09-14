أجّلت محكمة المنصورة أمن دولة في مصر تأجيل محاكمة باتريك جورج زكي الباحث في النوع الاجتماعي وحقوق الإنسان بالمبادرة المصرية لحقوق الإنسان، حتى الـ28 من سبتمبر.

وجاء القرار استجابة لطلب محامية المتهم هدى نصر الله التي طلبت الاطلاع على أوراق القضية، حيث لم تستجب المحكمة لطلب دفاع المتهم بإخلاء سبيله، رغم استنفاده مدة حبسه الاحتياطي المستمرة منذ فبراير 2020.

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وواجهت المحكمة جورج بعدة اتهامات بينها "نشر أخبار وبيانات كاذبة بشأن اضطهاد الأقباط في مصر وتهجيرهم إلى الصعيد" فيما نفى المتهم جميع الاتهامات الموجهة إليه.

وحضر الجلسة عدد من أقارب وأصدقاء المتهم وممثلون عن السفارة الإيطالية كون زكي حاملا للجنسية الإيطالية.

وباتريك جورج زكي طالب دراسات عليا مصري في جامعة بولونيا بإيطاليا، وهو من مواليد مدينة المنصورة سنة 1993 لأب وأم مصريين مسيحيين، ومحتجز في مصر منذ 7 فبراير 2020.

ويدرس زكي الماجستير في برنامج "إيراسموس موندوس" في دراسات المرأة والجندر بجامعة بولونيا، كما يقوم بإجراء بحوث حول قضايا النوع الاجتماعي وحقوق الإنسان من خلال المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (EIPR)، وهي منظمة لحقوق الإنسان تتخذ من القاهرة مقرا لها.

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وألقي القبض على زكي لدى وصوله إلى مطار القاهرة في 7 فبراير 2020 قادما من مدينة بولونيا الإيطالية لزيارة عائلية قصيرة.

وبحسب وسائل إعلام دولية اعتقل جهاز الأمن القومي المصري زكي واستجوبه بشأن الفترة التي قضاها في إيطاليا ونشاطه في مجال حقوق الإنسان، ووجهت له تهم بينها "نشر أخبار كاذبة" و"التحريض على الاحتجاج".

ومنذ احتجاز باتريك في شهر فبراير عام 2020، أعلنت أكثر من 50 مدينة إيطالية مختلفة منح الجنسية الشرفية مطالبة بالإفراج الفوري عنه في حملة سميت "100 مدينة مع باتريك" أطلقتها مجموعة ناشطين للدفاع عن حقوق الإنسان في إيطاليا.

عقب ذلك، صوت مجلس الشيوخ الإيطالي بالموافقة على اقتراح مقدم من اثنين من أعضائه لمنحه الجنسية الإيطالية بشكل استثنائي، وجاء القرار بعد توقيع أكثر من 200 ألف مواطن إيطالي على عريضة بدأت في شهر فبراير من سنة 2021، بمناسبة مرور عام على احتجاز باتريك، تطالب بمنحه الجنسية الإيطالية ودعمه حتى يحصل على حريته.

المصدر: وسائل إعلام مصرية + وكالات