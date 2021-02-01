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مصر.. تجديد حبس الباحث باتريك زكي 45 يوما

أخبار العالم العربي

مصر.. تجديد حبس الباحث باتريك زكي 45 يوما
Reuters MOHAMED ABD EL GHANY
العاصمة المصرية القاهرة
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قرّرت محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس الباحث المصري باتريك جورج زكي 45 يوما على ذمة التحقيق بتهمة نشر أخبار كاذبة.

وكانت السلطات المصرية ألقت القبض على زكي في مطار القاهرة أثناء عودته من إيطاليا في 8 فبراير الماضي تنفيذا لقرار النيابة العامة بقسم ثاني المنصورة.

وقررت السطات حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات بعدما وجهت له تهم إشاعة أخبار وبيانات كاذبة، والتحريض على التظاهر دون الحصول على تصريح، والتحريض على قلب نظام الحكم، وإدارة واستخدام حساب على الإنترنت بغرض الإخلال بالنظام العام والإضرار بالأمن القومي.

ناصر حاتم 

المصدر: RT

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