منظمة تطالب السلطات المصرية بالإفراج عن المعارض باتريك جورج زكي

طالبت منظمة "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" غير الحكومية، التي يعمل الناشط والباحث المعارض باتريك جورج زكي لحسابها، بالإفراج عنه بعد اعتقاله في مطار القاهرة لدى عودته من إيطاليا.

كما دعت المنظمة، اليوم الأحد، "إلى وضع حد للمضايقات والاعتقالات العشوائية التي تستهدف العاملين في مجال حقوق الإنسان والمجتمع المدني والصحافيين".

During these 24 hours, according to his lawyers who met with him today at the Public Prosecutor’s Office in Mansoura;he was beaten, subjected to electric shocks, threatened, and questioned about various issues related to his work and activism#FreePatrickhttps://t.co/0DBCBJknaipic.twitter.com/0ruV2RoRQu — EIPR المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (@EIPR) February 8, 2020

وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن زكي (27 عاما) أوقف الجمعة الماضي في مطار القاهرة، لحظة وصوله من إيطاليا التي توجه إليها للحصول على درجة الماجستير في الدراسات الجندرية في جامعة بولونيا، وتم اقتياده إلى نيابة المنصورة، شمال القاهرة.

وقالت مصادر قضائية وأمنية لـ"فرانس برس" إن زكي متهم بـ"التحريض على التظاهر دون الحصول على إذن"، و"التحريض على قلب نظام الحكم"، و"إدارة واستخدام حساب على شبكة معلوماتية بغرض الإضرار بالأمن القومي، والترويج لارتكاب جرائم إرهابية".

ولفتت إلى أنه الآن قيد التوقيف الاحتياطي لمدة 15 يوما بانتظار استكمال التحقيق.

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المصدر: "أ ف ب"+ "أ ب"