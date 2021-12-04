ترامب يجمع مليار دولار من مؤسسات استثمارية لصالح شبكته الاجتماعية المستقبلية

تعهدت مجموعة مؤسسات استثمارية بتقديم إسهامات تصل إلى مليار دولار لتأسيس شبكة تواصل اجتماعي تنطق باسم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وأعلنت شركة "سباك" المسؤولة عن تأسيس الشبكة وشركة "ديجيتال وورلد أكوزيشن كورب" التي ستندمج معها للإدراج في البورصة في بيان مشترك أن مجموعة مؤسسات استثمارية تعهدت المساهمة في المشروع بمليار دولار.

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وأضاف البيان أن هذا المبلغ يضاف إلى 293 مليون دولار جمعتها شركة "ديجيتال وورلد أكوزيشن كورب" عند طرحها للاكتتاب العام في بورصة وول ستريت في سبتمبر.

وتابع أنه بعد حسم رسوم المعاملات، ستجمع "مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا" 1.25 مليار دولار لتمويل إطلاق الشبكة الاجتماعية للرئيس السابق.

ولم تذكر الشركتان هوية المؤسسات الاستثمارية التي تعهدت تقديم التمويلات.

وكان ترامب قد قدم المنصة المستقبلية التي تحمل اسم "تروث سوشيال" كبديل من منصات "فيسبوك" و"تويتر" و"يوتيوب" التي حظرت حساباته لتحريضه مؤيديه على العنف قبل الاعتداء على مبنى الكابيتول هيل في 6 كانون يناير الماضي.

والتطبيق متوافر حاليا للطلب المسبق على متجر "آبل"، ومن المفترض أن يتم إطلاقه في الربع الأول من عام 2022.

المصدر: "أ ف ب"