ترامب: يتوسلون إلي لأختارهم نوابا لي

قال مستشارون ومقربون من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إن الأخير لا يشعر بأنه ملزم باعتبارات جغرافية أو أيديولوجية، أو أي معايير سياسية لاختيار نائب له في انتخابات 2024.

وقالت صحيفة "بوليتكو" الأمريكية إنه "في المرة الأخيرة التي اختار فيها ترامب مرشحا لمنصب نائبه، اتخذ خيارا تقليديا، مايك بنس، وهو قرار آمن نسبيا.. لكن بينما يستعد ترامب لمحاولة العودة إلى البيت الأبيض، فإن عملية التفكير باختيار نائب له مختلفة تماما".

ونقلت الصحيفة عن مستشارين ومقربين من ترامب، قولهم إن "الرئيس السابق لا يشعر بأنه ملزم باعتبارات جغرافية أو أيديولوجية أو أي قواعد ومعايير سياسية على الإطلاق"، كاشفين أن "اختياره سيتم تحديده من خلال عاملين، الأول: الولاء الذي لا جدال فيه والثاني هو تأييده بأن انتخابات 2020 سرقت منه".

ونقل أحد مستشاري ترامب عنه قوله: "كلهم يتوسلون إلي. لقد جاؤوا جميعا إلى هنا (مقر إقامته في منتجع مار إيه لاغو) حتى أختارهم لمنصب نائب الرئيس".

وفي حين لم يقدم ترامب ترشحه الرسمي لانتخابات 2024، فمن المتوقع أن يتخذ قراراه بعد الانتخابات النصفية في 2022.

المصدر: "بوليتيكو"