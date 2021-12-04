ألمانيا.. تعرض عدد من الصحفيين للاعتداء خلال تجمع لمعارضي قيود كورونا

أعلنت نقابة "فيردي" للعاملين في قطاع الخدمات أن عددا من الصحفيين تعرضوا للاعتداء في برلين خلال مظاهرة ضد قيود فيروس كورونا الجديدة التي فرضتها الحكومة مؤخرا.

وأشارت النقابة في بيان لها إلى أن "3 صحفيين على الأقل أصيبوا بجروح طفيفة، وأن متطرفين يمينيين، ضالعون في هذه الهجمات".

وتابعت: "تعرض الصحفي في "دير تاغشبيغل" لسرقة هاتفه الجوال من قبل مجهول، ووقع اشتباك بين الشخصين تمكن خلاله الإعلامي من استعادة هاتفه".

وقال متحدث باسم الشرطة إن "المشتبه به اعتقل، ويخضع للتحقيق في جريمة سطو".

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن الاعتداءات وقعت على ممثلي وسائل الإعلام في مظاهرة غير مرخصة في منطقة فريدريشاين، حيث تجمع عدة مئات من أنصار اليمين المتطرف، وتم احتجاز العديد منهم.

وحظرت سلطات برلين الجمعة المسيرة التي أعلن فيها عن مشاركة ألف شخص، خشية عدم امتثال المتظاهرين للوائح فيروس كورونا.

ووافقت السلطات الألمانية الخميس الماضي على تقييد الوصول إلى متاجر البيع بالتجزئة لغير المطعمين، باستثناء الصيدليات ومحلات السوبر ماركت.

ووفقا للقواعد الجديدة "لن يسمح لغير الملقحين بالتجمع لأكثر من شخصين، فيما لا تنطبق هذه الإجراءات على الأطفال".

المصدر: "تاس"