ألمانيا.. 4 جرحى جراء انفجار قنبلة من مخلفات الحرب العالمية الثانية في ميونيخ

أصيب أربعة أشخاص بجروح جراء انفجار قنبلة اليوم الأربعاء بموقع بناء في مدينة ميونيخ جنوبي ألمانيا، حسبما أوردت صحيفة "بيلد" المحلية الشعبية.

وأشارت الصحيفة إلى أن أحد المتضررين جروحه بليغة دون ورود خطر على حياته. وأوضحت "بيلد" أن قنبلة من مخلفات الحرب العالمية الثانية انفجرت في موقع إنشاءات تابع لشركة "دويتشيه بان" المديرة لسكك الحديد، وذلك أثناء إجراء أعمال الحفر في الموقع.

ونقلت الصحيفة عن وزير الداخلية يواهيم هيرمان قوله إن القنبلة بوزن 250 كغ أصيبت أثناء الأعمال، ما أدى إلى الانفجار الذي كان قويا بحيث تطايرت شظايا القنبلة على مسافة مئات الأمتار، مضيفا أن أعمال التفتيش تجري في المنطقة كلها.

وذكرت "بيلد" أن العديد من سيارات الإطفاء ونحو 50 فريق طوارئ وصلت إلى الموقع، وحلقت مروحية تابعة للشرطة الفيدرالية فوق المنطقة.

وأضافت "بيلد" أنه تم تعليق حركة القطارات، لكنها استؤنفت بعد نحو 3 ساعات.

المصدر: Bild