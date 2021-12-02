موقع صيني: واشنطن تسعى لتحقيق مصالحها الخاصة بتسليح كييف

ورد في تقرير نشر على بوابة الأخبار العسكرية الصينية China Military، أن واشنطن تسعى بتسليح كييف لتحقيق مصالحها الخاصة.

وكتب China Military: "على الرغم من أن واشنطن تدعي أنها تدعم بقوة سيادة ووحدة أراضي أوكرانيا، إلا أن هناك دوافع خفية وراء هذا السخاء".

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ولفت التقرير إلى أن البيت الأبيض يسعى لاحتواء روسيا وتقييد أوروبا وأن "عمالقة الصناعة العسكرية حريصون على بيع أسلحتهم ومعداتهم، ويمكنهم جني الثروات إذا قرر الناتو فتح ذراعيه أمام كييف وتجهيز القوات الأوكرانية وفقا للمعايير الغربية".

وأضاف: يقوم البيت الأبيض بتزويد الأوكرانيين بالأسلحة من أجل تفاقم العلاقات الروسية الأوكرانية وبهذه "الحيلة" يفترض أنه يكبح منافسه الاستراتيجي. وفي الوقت نفسه، يكون بإمكان الولايات المتحدة حسب الموقع، إبقاء أوروبا الشرقية في "وضع عسكري سياسي شديد التوتر" وبالتالي "تقييد الاتحاد الأوروبي بالسلاسل".

المصدر: نوفوستي