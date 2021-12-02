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وزير الدفاع الأمريكي يعد بحماية أوكرانيا من "الاتحاد السوفيتي"

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وزير الدفاع الأمريكي يعد بحماية أوكرانيا من
AP
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استبدل وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، خلال مؤتمر صحفي في سيئول، تسمية روسيا بـ "الاتحاد السوفيتي" عندما تحدث عن الوضع في أوكرانيا.

ووعد الوزير الأمريكي بحماية أوكرانيا من "الاتحاد السوفيتي".

 ولفت الصحفيون من وكالة "رويترز" الانتباه إلى خطأ الوزير.

وقال أوستن: "أفضل سيناريو بالنسبة لنا، هو منع الاتحاد السوفيتي من مهاجمة أوكرانيا".

وشدد الوزير على أن الولايات المتحدة، قلقة من "وجود القوات الروسية" بالقرب من الحدود مع أوكرانيا.

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المصدر: نوفوستي

 

 

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