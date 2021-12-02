بيسكوف: احتمال نشوب حرب في جنوب شرق أوكرانيا مرتفع

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن احتمال اندلاع أعمال قتالية في جنوب شرق أوكرانيا، يبقى عاليا وهو أمر مثير للقلق بالنسبة لروسيا.

وأضاف بيسكوف عند إجابته على سؤال بهذا الخصوص: "احتمال نشوب حرب في دونباس؟ لا يزال احتمال اندلاع أعمال قتالية في أوكرانيا مرتفعا. ولا يزال هذا الأمر مصدر مخاوف وقلق خاص بالنسبة لنا".

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في الفترة الأخيرة، تعرب سلطات كييف وبعض الدول الغربية عن قلقها بشأن حشد مزعوم لقوات روسية بالقرب من حدود أوكرانيا.

بيسكوف من جانبه، قال إن روسيا تنقل قواتها داخل أراضيها ووفقا لتقديرها الخاص.

وشدد على أن ذلك لا يهدد أحدا ولا يجب أن يقلق أحدا. بالمقابل أعربت موسكو مرات عديدة، عن قلقها بشأن حشد قوات الناتو في أوروبا.

المصدر: نوفوستي