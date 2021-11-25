 
مباشر

موسكو تدعو باريس وبرلين للضغط على كييف لتنفيذ اتفاقية مينسك

أخبار العالم

موسكو تدعو باريس وبرلين للضغط على كييف لتنفيذ اتفاقية مينسك
Sputnik
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rtjk

صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن موسكو تدعو برلين وباريس إلى وقف القيام بتكهنات سياسية، وإلى دفع أوكرانيا لتنفيذ اتفاقية مينسك حول دونباس.

إقرأ المزيد
زاخاروفا: روسيا تنتظر رد فعل أوروبا على نشر مراسلات لافروف مع زملائه الغربيين
زاخاروفا: روسيا تنتظر رد فعل أوروبا على نشر مراسلات لافروف مع زملائه الغربيين

وقالت زاخاروفا في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس: "لسوء الحظ فإن زملاءنا في رباعية نورماندي، أي ألمانيا وفرنسا، اللتان تدعوان علنا إلى تسوية الوضع في دونباس بأسرع وقت ممكن، لا تزالان تتجنبان تقييم سلوك كييف. وبالطبع تواصلان تحميل روسيا مسؤولية انعدام أي تقدم في عملية المفاوضات".

وذكرت أن موسكو " سمعت بالفعل ما يكفي من مثل هذه الأوهام التي دفعتها لنشر المراسلات" بين وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف وزميليه الفرنسي والألماني. وأضافت أنه من الواضح من هذه المراسلات أن موسكو لم تخلت عن إجراء لقاء في شكل رباعية نورماندي.

وتابعت: "ندعو ألمانيا وفرنسا لوقف القيام بتهكنات سياسية وحملات إعلامية تشوه الحقيقة، والتفكير بشكل جدي في تشجيع كييف على تنفيذ التزاماتها".

المصدر: نوفوستي

 

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا