موسكو تدعو باريس وبرلين للضغط على كييف لتنفيذ اتفاقية مينسك

صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن موسكو تدعو برلين وباريس إلى وقف القيام بتكهنات سياسية، وإلى دفع أوكرانيا لتنفيذ اتفاقية مينسك حول دونباس.

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وقالت زاخاروفا في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس: "لسوء الحظ فإن زملاءنا في رباعية نورماندي، أي ألمانيا وفرنسا، اللتان تدعوان علنا إلى تسوية الوضع في دونباس بأسرع وقت ممكن، لا تزالان تتجنبان تقييم سلوك كييف. وبالطبع تواصلان تحميل روسيا مسؤولية انعدام أي تقدم في عملية المفاوضات".

وذكرت أن موسكو " سمعت بالفعل ما يكفي من مثل هذه الأوهام التي دفعتها لنشر المراسلات" بين وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف وزميليه الفرنسي والألماني. وأضافت أنه من الواضح من هذه المراسلات أن موسكو لم تخلت عن إجراء لقاء في شكل رباعية نورماندي.

وتابعت: "ندعو ألمانيا وفرنسا لوقف القيام بتهكنات سياسية وحملات إعلامية تشوه الحقيقة، والتفكير بشكل جدي في تشجيع كييف على تنفيذ التزاماتها".

المصدر: نوفوستي