زاخاروفا: روسيا تنتظر رد فعل أوروبا على نشر مراسلات لافروف مع زملائه الغربيين

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن موسكو تنتظر رد فعل الغرب على نشر المراسلات بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وزميليه من ألمانيا وفرنسا.

وشددت زاخاروفا، في حديث تلفزيوني، على أنه لم تظهر بعد أية ردود فعل من هذا القبيل.

وأضافت زاخاروفا: "حتى الآن لم أشاهد أي رد فعل. أعتقد أنه سيكون رد فعل ما، يجب أن يظهر رد فعل، لأن المواد كثيرة هناك. وحتما لدى الصحفيين في هذه البلدان أسئلة متراكمة. سننتظر رد الفعل هذا".

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في وقت سابق، كشفت الخارجية الروسية عن مضمون المراسلات بين وزير الخارجية سيرغي لافروف، ونظيريه الفرنسي والألماني، وذلك بهدف تلافي تشويه موقف موسكو من لقاء الدبلوماسيين ضمن "رباعية النورماندي".

المصدر: تاس