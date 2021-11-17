الخارجية الروسية تنشر الرسائل المتبادلة بين لافروف ونظيريه الفرنسي والألماني حول "صيغة النورماندي"

أعلنت موسكو أنها نشرت الرسائل المتبادلة بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيريه الفرنسي والألماني لمنع تشويه الموقف الروسي من لقاء وزاري حول أوكرانيا بـ "صيغة النورماندي".

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وجاء في بيان أصدرته وزارة الخارجية الروسية اليوم الأربعاء: "تشهد روسيا في الفترة الأخيرة تشويه موقفها ودورها في التسوية الأوكرانية الداخلية ومقارباتها إزاء إجراء لقاء وزاري محتمل ضمن صيغة النورماندي. ولمنع ظهور تكهنات جديدة قررت وزارة الخارجية الروسية الإفراج عن المصادر الأولية ونشر تبادل الرسائل الدبلوماسية بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ومسؤولي السياسة الخارجية الألماني هايكو ماس والفرنسي جان إيف لودريان".

المصدر: "تاس"