زاخاروفا ترد على التصريحات الأوكرانية بشأن لقاء جديد في إطار "رباعية نورماندي"

نفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، تصريحات أوكرانية مفادها أن موسكو تعرقل إجراء لقاءات "رباعية نورماندي"، مضيفة أن موسكو لا تنوي المشاركة بهذه اللقاءات.

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وفي تعليقها على تصريح وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، الذي اتهم موسكو بأنها تعرقل التحضيرات لإجراء لقاءات "رباعية نورماندي"، كتبت زاخاروفا في صفحتها على "تلغرام": "لا تعرقل (موسكو)، بل لا تنوي المشاركة في هذه المسرحية الفارغة".

ورفض وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أمس الاثنين، الاقتراح الذي تقدمت به ألمانيا وفرنسا، حول إجراء لقاء وزراء خارجية الدول المشاركة في "رباعية نورماندي" في 11 نوفمبر الجاري. وأشار الوزير إلى أن جدوله الزمني للأيام القريبة القادمة لا يسمح له بالمشاركة في مثل هذا اللقاء، مذكرا أيضا بأن اقتراحات موسكو بشأن وثيقة نتائج اللقاء المقبل لا يزال دون أي رد. وأكد أن روسيا تهتم بالجانب الموضوعي للقضية وليس بـ "البيانات الفاخرة".

من جانبه قال الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن موسكو جاهزة لإجراء مفاوضات حول هذا الموضوع على مستوى الوزراء والرؤساء، مشيرا في الوقت ذاته إلى ضرورة إعداد وثيقة مسبقا، الأمر الذي يواجه صعوبات حتى الآن.

المصدر: نوفوستي