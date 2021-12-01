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كوبا ترد على العقوبات الأمريكية الجديدة

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كوبا ترد على العقوبات الأمريكية الجديدة
Reuters ALEXANDRE MENEGHINI
وزير الخارجية الكوبي، برونو رودريغيس باريليا.
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أعلن وزير الخارجية الكوبي، برونو رودريغيز باريليا، أن العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على سلطات بلاده لن تجعلها تتخلى عن حماية سيادة كوبا.

وقال رودريغيز، في تغريدة نشرها فجر الأربعاء عبر "تويتر": "لا تزال الولايات المتحدة تعتقد بشكل خاطئ أن حكومتنا ستسمح لها بزرع عدم الاستقرار الاجتماعي في كوبا. إنه حق وواجب لنا – حماية امتيازاتنا وسيادتنا ورفض التدخل الخارجي. الإجراءات العدائية التي تم إعلانها اليوم لن تغير هذا الحسم".

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وسبق أن أعلنت الخارجية الأمريكية، الثلاثاء، عن فرض قيود السفر على 9 مسؤولين كوبيين، بينهم  في وزارتي الداخلية والدفاع، اتهمتهم بالضلوع في قمع "المتظاهرين السلميين" في كوبا.

من جهتها، اتهمت سلطات كوبا الولايات المتحدة بأنها تخطط لزعزعة استقرار الوضع في البلاد، وأعلنت في أعقاب الاحتجاجات المحدودة في 15 نوفمبر عن "فشل المخططات الأمريكية".

المصدر: RT

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