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واشنطن: وفد أمريكي التقى مع ممثلين من "طالبان" في قطر

واشنطن تفرض قيود السفر على 9 كوبيين بتهمة "قمع المظاهرات"

أخبار العالم

واشنطن تفرض قيود السفر على 9 كوبيين بتهمة
Reuters ALEXANDRE MENEGHINI
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أعلنت الخارجية الأمريكية عن فرض قيود السفر على 9 مسؤولين كوبيين، اتهمتهم بالضلوع في قمع "المتظاهرين السلميين" في كوبا.

واتهمت واشنطن المسؤولين التسعة بـ"محاولات إسكات أصوات المواطنين الكوبيين من خلال الاضطهادات والاعتقالات غير العادلة"، حسبما جاء في بيان للخارجية الأمريكية يوم الثلاثاء.

وأشارت الخارجية في بيانها إلى أن القيود تطال مسؤولين رفيعي المستوى في وزارتي الداخلية والدفاع الكوبيتين.

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يذكر أن نشطاء المعارضة الكوبية دعوا المواطنين للتظاهر في 15 نوفمبر، لكن مظاهرات الاحتجاج لم تجتذب حشودا كبيرة من الناس.

وقالت الخارجية الأمريكية إن السلطات الكوبية قامت بـ"قمع" النشطاء وفرضت قيودا على الصحفيين والنشطاء واعتقلت متظاهرين سلميين.

من جهتها، اتهمت سلطات كوبا الولايات المتحدة بأنها تخطط لزعزعة استقرار الوضع في البلاد، وأعلنت في أعقاب الاحتجاجات المحدودة في 15 نوفمبر عن "فشل المخططات الأمريكية".

المصدر: RT

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