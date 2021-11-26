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الولايات المتحدة تعلق على تصريحات زيلينسكي بشأن انقلاب متوقع في أوكرانيا

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الولايات المتحدة تعلق على تصريحات زيلينسكي بشأن انقلاب متوقع في أوكرانيا
AP
وزارة الخارجية الأمريكية.
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ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة تعمل على جمع "معلومات إضافية" في ظل تصريحات الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، حول استعدادات لانقلاب عسكري ضده في البلاد.

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وقالت كارين دونفريد، مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون أوروبا وأوراسيا، خلال مؤتمر صحفي عقدته الجمعة: "يمكنني أن أؤكد لكم أننا مطلعون على التصريحات الصادرة هذا الصباح. نحن على اتصال مع الحكومة الأوكرانية بهدف مواصلة بحث الموضوع ونعمل على الحصول على معلومات إضافية"

وأوضحت دونفريد أن تعليقات زيلينسكي يمكن أن تمثل أحد الموضوعات التي سيتم بحثها على هامش اجتماع وزراء خارجية دول الناتو في ريغا يوم 30 نوفمبر.

وسبق أن قال زيلينسكي، خلال مؤتمر صحفي عقده الجمعة، إنه تلقى معلومات تفيد بأن هناك استعدادات جارية في أوكرانيا لتنفيذ انقلاب على السلطة يوم 1 ديسمبر بمحاولات إشراك رجل الأعمال، رينات أحمدوف، في العملية.

وأضاف أنه من المخطط لتخصيص نحو مليار دولار لتنفيذ الانقلاب لكنه لم يوضح الطرف الذي يقف وراء ذلك.

المصدر: "تاس" + وكالات

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