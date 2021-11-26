زيلينسكي: تلقينا معطيات عن محاولة انقلاب قد تحدث في أوكرانيا قريبا

أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أنه تلقى معلومات مفادها بأن هناك تحضيرات لتدبير انقلاب سلطوي في بلده مطلع الشهر القادم.

وأشار زيلينسكي اليوم الجمعة، خلال مؤتمر "30 سؤالا إلى رئيس أوكرانيا" في كييف، إلى أن هناك "تحديات كبيرة في قلب الدولة الأوكرانية ترصدها أجهزة استخباراتية أجنبية"، قائلا: "لدي معلومات مفادها أن بلدنا سيشهد في أول ديسمبر انقلابا سلطويا، وأعتقد أن هذه المعلومات مثيرة للاهتمام".

وأوضح زيلينسكي أن الحديث يدور عن تقارير صدرت عن شبكات استخباراتية وكذلك تسجيلات صوتية يناقش فيها "ممثلون عن أوكرانيا وروسيا" مشاركة رجل الأعمال الأوكراني ورئيس نادي "شاختار دونيتسك" لكرة القدم، رينات أحمدوف، في الانقلاب المزعوم وتخصيص مليار دولار لهذا الغرض.

وشدد الرئيس على أنه لا يصدق بتورط أحمدوف في أي مخططات انقلابية، مبديا قناعته بأن محيط رجل الأعمال يحاول "جره إلى الحرب ضد دولة أوكرانيا".

ودعا زيلينسكي أحمدوف إلى مكتبه للاطلاع على البيانات المتوفرة بهذا الشأن.

وشدد زيلينسكي على أنه لا يصدق بأن الانقلاب سيحصل في الواقع، متعهدا في الوقت نفسه بأنه، إذا وقع ذلك، لن يغادر البلاد وسيواصل أداء مهامه من مكتبه.

وفي معرض تعليقه على تصريحات زيلينسكي، نفى المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، وجود أي علاقة لموسكو مع المخطط الانقلابي المزعوم، مشددا على أن روسيا لم ولن تمارس مثل هذه الأنشطة.

زيلينسكي: رئيس مكتبي سيتواصل مع روسيا قريبا ونحن مستعدون لأي تصعيد

كما أعلن زيلينسكي أن رئيس مكتبه، أندريه يرماك، سيتواصل قريبا مع ممثلين عن الحكومة الروسية، مشيرا إلى أن رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، والقائمة بأعمال المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، يصران على ضرورة ذلك.

المصدر: "وكالات"