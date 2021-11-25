 
مباشر

إيران: طهران والكويت اتفقتا على بذل الجهود لفتح آفاق جديدة للعلاقات الثنائية

أخبار العالم

إيران: طهران والكويت اتفقتا على بذل الجهود لفتح آفاق جديدة للعلاقات الثنائية
twitter/kuna_ar
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rtnl

أعلن علي باقري كني، نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، أن إيران والكويت اتفقتا على بذل جهود مشتركة لفتح آفاق جديدة للعلاقات الثنائية.

جاء ذلك خلال لقاء جمع باقري يوم الخميس، بوزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح. 

وقال علي باقري كني في تغريدة على "تويتر": "اليوم في الكويت، في لقاء ودي مع الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح وزير الخارجية، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بدولة الكويت. بالإرادة والجهد المتبادلين، اتفقنا على فتح آفاق جديدة في العلاقات بين بلدينا".

وبدأ نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية علي باقري كني زيارة إلى دولة الكويت، بعد أخرى مماثلة أجراها إلى الإمارات.

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا