إيران: طهران والكويت اتفقتا على بذل الجهود لفتح آفاق جديدة للعلاقات الثنائية

أعلن علي باقري كني، نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، أن إيران والكويت اتفقتا على بذل جهود مشتركة لفتح آفاق جديدة للعلاقات الثنائية.

جاء ذلك خلال لقاء جمع باقري يوم الخميس، بوزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح.

وقال علي باقري كني في تغريدة على "تويتر": "اليوم في الكويت، في لقاء ودي مع الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح وزير الخارجية، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بدولة الكويت. بالإرادة والجهد المتبادلين، اتفقنا على فتح آفاق جديدة في العلاقات بين بلدينا".

Following meetings in UAE, had friendly meeting with Kuwaiti FM Shaikh Nasser al-Muhammad al-Sabah, Dep FM Majdi al-Dhafiri and Asst FM Waleed Ali al-Khubeizi

With mutual will and endeavor, agreed to open new horizons in relations btw our nations. https://t.co/eZiGqekJqUpic.twitter.com/SCPSjbRush — علی باقری‌کنی (@Bagheri_Kani) November 25, 2021

وبدأ نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية علي باقري كني زيارة إلى دولة الكويت، بعد أخرى مماثلة أجراها إلى الإمارات.

المصدر: RT