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مبعوث واشنطن لأفغانستان يعود للدوحة الأسبوع المقبل لمحادثات مع طالبان

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مبعوث واشنطن لأفغانستان يعود للدوحة الأسبوع المقبل لمحادثات مع طالبان
Reuters
المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس
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أعلن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس الثلاثاء أن المبعوث الأمريكي الخاص لأفغانستان توم ويست، سيزور الدوحة الأسبوع القادم لعقد اجتماعات تستمر أسبوعين مع زعماء حركة طالبان.

وقال برايس: "سيناقش الجانبان مصالحنا الوطنية الحيوية في ما يتصل بأفغانستان".

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وأضاف: "هذا يشمل مكافحة الإرهاب، والمرور الآمن للمواطنين الأمريكيين والأفغان الذين علينا التزام خاص تجاههم".

وتابع: "النقاشات ستشمل المساعدات الإنسانية والوضع الاقتصادي للبلاد".

وفي 19 نوفمبر، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن نائب وزير الخزانة والي أدييمو بحث مع مسؤولين قطريين كبار هذا الأسبوع، اهتمام البلدين المشترك بتلبية الاحتياجات الإنسانية للشعب الأفغاني.

وشكرت الولايات المتحدة قطر في وقت سابق على دعمها لعملية الانسحاب الأمريكي من أفغانستان، والمساعدة في إجلاء المواطنين الأمريكيين وبعض "الحلفاء" الأفغان من كابل.

المصدر: رويترز

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