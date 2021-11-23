طالبان تعين شخصيات مشمولة بالعقوبات الأممية في مناصب حكومية

أعلن المتحدث باسم حكومة طالبان الأفغانية المؤقتة ذبيح الله مجاهد، تعيين عدد من الشخصيات الأفغانية المدرجة على قائمة عقوبات الأمم المتحدة، في مناصب حكومية.

وأشار في بيان أصدره إلى أنه "لم يتم تعيين أي امرأة في الحكومة الجديدة".

وجرى تعيين مولوي شهاب الدين ديلاوار، وزيرا للتعدين وصناعة النفط بالوكالة، والحاج الملا محمد عيسى أخوند نائبا له وهما على قائمة عقوبات الأمم المتحدة.

كما يخضع القائم بأعمال وزير مكافحة الحالات الطارئة الملا محمد عباس أخوند، وكذلك القائم بأعمال رئيس هيئة الرقابة المالية العليا كودرات الله جمال لعقوبات الأمم المتحدة.

المصدر: "نوفوستي"