مقتل 12 شخصا بهجوم على مخيم للنازحين في الكونغو

قتل ما لا يقل عن 12 شخصا خلال غارة نفذها مسلحون على مخيم للنازحين شمال شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، حسب إحصاء رسمي، بينما تقول جماات غير حكومية إن القتلى بالعشرات

إقرأ المزيد

وأعلن متحدث باسم الجيش أن بين الضحايا 6 أطفال إضافة إلى امرأتين، وأوضح أن مقاتلين من ميليشيا "كوديكو" أغاروا على قرية "درودرو" في إقليم "إيتوري"، وذلك أثناء فرارهم من قوات الجيش.

بينما ذكرت بعض جماعات المجتمع المدني أن عدد القتلى أعلى من ذلك بكثير، وقالت مؤسسة "كيفو سيكيوريتي تراكر"، التي ترصد أعمال العنف في الكونغو، إنه تم العثور على 107 جثث في تلك القرية، وقرى مجاورة.

وتتهم ميليشيا كوديكو، التي ينتمي معظم مقاتليها إلى جماعة ليندو العرقية، بالمسؤولية عن مقتل مئات المدنيين في منطقة "دجوجو" في إيتوري منذ عام 2019.

المصدر: "رويترز"