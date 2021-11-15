الكونغو الديمقراطية.. 19 قتيلا على الأقل وإحراق 30 منزلا في هجوم للميليشيات في منطقة إيتوري

قُتل ما لا يقل عن 19 شخصا اليوم الاثنين في هجوم مسلح استهدف قرية تشابوسيكو الواقعة في منطقة إيتوري شمال شرقي البلاد، وفق ما أفاد موقع Actualité الإخباري المحلي.

إقرأ المزيد

وتنسب السلطات المحلية الهجوم إلى ميليشيا القوة الوطنية والتكامل في الكونغو (FPIC) وتفيد بأن ما لا يقل عن 30 منزلا قد أضرمت فيها النيران أثناء الهجوم.

وبحسب الموقع فقد وقع الهجوم في الصباح الباكر من اليوم. وأشارت مصادر محلية أن الجيش تدخل وإن كان ذلك متأخرا، مضيفة أنه من الصعب التفريق بين جثث المدنيين وعناصر المليشيات.

من جهتها قالت وكالة "فرانس برس" نقلا عن السلطات المحلية إن 17 مدنيا على الأقل لقوا مصرعهم جراء الهجوم.

ارتفاع حصيلة هجمات جماعة متمردة شرقي البلاد إلى 38 قتيلا

وفي تقرير صحفي منفصل أفاد الموقع ذاته بأن حصيلة الضحايا جراء الهجمات التي شنها جماعة "تحالف القوى الديمقراطية" المسلحة، الخميس الماضي، ضد قريتي كيسونغا وكاموانغا في إقليم كيفو الشمال، شرقي الكونغو الديمقراطية، ارتفعت إلى 38 قتيلا.

ونقل Actualité عن "مرصد كيفو الأمني" أن جثثا جديدة تم اكتشافها على مقربة من طريق سريع في منطقة الهجمات​​​. وأشار المرصد إلى أن الحديث يدور عن حصيلة مؤقتة، لأن أعمال البحث عن جثث القتلى لا تزال مستمرة في الأدغال.

وليلة الخميس إلى الجمعة، استهدف مقاتلو "تحالف القوى الديمقراطية" قرية كيسونغا حيث أضرمت النيران في مركز صحي. وقام المتمردون بإعدام عدة أشخاص بالسكاكين، واقتادوا آخرين إلى الأدغال، فيما قالت مصادر محلية إن العديد من الرهائن جرى قتلهم، الأمر الذي يجعل حصيلة الضحايا مرشحة للارتفاع.

وارتفعت وتيرة الهجمات في مناطق شرقي الكونغو الديمقراطية رغم فرض الرئيس فيلكس تشيسيكيدي سابقا الأحكام العرفية للسيطرة على الوضع الأمني في منطقتين في ذلك الجزء من البلاد.

المصدر: وكالات