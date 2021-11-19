هيئة محلفين أمريكية تبرئ مراهقا من جريمة قتل

برأت هيئة محلفين في الولايات المتحدة الشاب كايل ريتنهاوس من جميع التهم المنسوبة إليه بقتل شخصين وإصابة ثالث، خلال أعمال الشغب التي وقعت العام الماضي في مدينة كينوشا.

وأبلغت هيئة المحلفين القاضي بروس شرودر، أنهم "وجدوا الشاب بريئا من جميع التهم الخمس الموجهة له".

من جهته، أعلن القاضي، أنه "سيطلق سراح ريتنهاوس من الشروط التقييدية"، وأثناء المحاكمة كان الشاب طليقا بكفالة قدرها مليوني دولار.

بدوره، أصر مكتب المدعي العام، على إدانة ريتنهاوس في جريمتي قتل ومحاولة قتل مع عقوبة أقصاها السجن مدى الحياة.

وطلب محامي الدفاع، تبرئة موكله وأنه استخدم سلاحا عبارة عن بندقية شبه آلية من طراز "AR-15"، للدفاع عن النفس من المتظاهرين الذين انقضوا عليه.

وأشار ريتنهاوس، في معرض رده على أسئلة القاضي، أنه "سافر إلى كينوشا بولاية ويسكونسن في أغسطس الماضي، لحماية سكان البلدة من متظاهرين على تصرفات شرطة المدينة، التي أصابت مواطنا أمريكيا من أصل إفريقي بجروح خطيرة".

من جهته، وعد البيت الأبيض بالرد على الحكم، وبث الرئيس الأمريكي جو بايدن شريط فيديو يدين العنصرية مع صورة ريتنهاوس وهو يحمل بندقية.

المصدر: "نوفوستي"