السجن مدى الحياة لرجل عنصري تعمد دهس متظاهرين في فرجينيا

قضت محكمة أمريكية بالسجن مدى الحياة لرجل أبيض متعصب دهس بسيارته عمدا متظاهرين يعارضون تجمعا للقوميين البيض في ولاية فرجينيا الأمريكية قبل عامين.

واقتحم، جيمس أليكس فيلدز جونيور، البالغ من العمر 22 عاما بسيارته احتجاجا سلميا في أغسطس 2017 ببلدة شارلوتسفيل، ما أدى لمقتل امرأة وإصابة العشرات.

وكان فيلدز قد تجنب عقوبة الإعدام عندما أقر بالذنب في مارس الماضي، بتهمة جريمة الكراهية، واعترف بأنه تعمد قيادة سيارته باتجاه حشد من المتظاهرين المناهضين للعنصرية. وهذه التهمة تستدعي عقوبة السجن مدى الحياة بموجب لوائح القوانين الفدرالية.

يذكر أن مجلس الشيوخ قد أقر في سبتمبر 2017 بالإجماع مشروع قرار يندد فيه بالحركات العنصرية المنادية بتفوق العرق الأبيض، وذلك بالارتباط بما وقع في تظاهرة شارلوتسفيل.

المصدر: وكالات