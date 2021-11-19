نيكاراغوا تنسحب من منظمة الدول الأمريكية

أكد وزير الخارجية النيكاراغوي دينيس مونكادا، أن بلاده قررت السلطات الانسحاب من منظمة الدول الأمريكية (OAS)، بسبب تدخل الهيكل في الشؤون الداخلية للبلاد.

وقال في خطاب بثته قناة "TeleSUR": "أظهرت تصرفات منظمة الدول الأمريكية ضد نيكاراغوا أن مهمة هذه المنظمة هي تعزيز الهيمنة والتدخل الأمريكي في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي".

وأضاف: "نرفض المشاركة في هذه المنظمة وإنهاء الاتصالات معها".

وحظر الرئيس الأمريكي جو بايدن دخول رئيس نيكاراغوا دانيال أورتيغا وزوجته روزاريو موريو التي تشغل منصب نائبة الرئيس وعدد كبير من وزراء البلاد ومسؤوليها من الدخول إلى الولايات المتحدة.

وقال بايدن، إن "هؤلاء الأعضاء يشاركون في ممارسة سياسات تقوض الديمقراطية"، مشيرا إلى أن "الأعمال القمعية والتعسفية لحكومة (الرئيس دانييل) أورتيغا وأولئك الذين يدعمونها تجبر الولايات المتحدة على التحرك".

من جهتها، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات على 9 مسؤولين في نيكاراغوا وعلى مكتب المدعي العام الفدرالي، وذلك عقب إعادة انتخاب لولاية رابعة على التوالي في الانتخابات التي جرت في البلاد في الـ7 من نوفمبر الجاري.

ورفضت الولايات المتحدة الاعتراف بالانتخابات في نيكاراغوا، منتقدة سلطات البلاد بسبب اعتقال عدد من النشطاء والصحفيين والمرشحين للرئاسة قبيل الانتخابات، وهددت بفرض عقوبات على البلاد.

المصدر: "تاس" + "رويترز" + "أ ف ب"