بايدن يحظر على رئيس نيكاراغوا ووزرائه الدخول الى الولايات المتحدة

حظر الرئيس الأميركي جو بايدن دخول رئيس نيكاراغوا دانيال أورتيغا وزوجته روزاريو موريو التي تشغل منصب نائبة الرئيس وعدد كبير من وزراء البلاد ومسؤوليها من الدخول للولايات المتحدة.

وقال بايدن إن "هؤلاء الأعضاء يشاركون في ممارسة سياسات تقوض الديمقراطية"، مشيرا إلى أن "الأعمال القمعية والتعسفية لحكومة (الرئيس دانييل) أورتيغا وأولئك الذين يدعمونها تجبر الولايات المتحدة على التحرك".

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت يوم أمس الاثنين، فرض عقوبات على تسعة مسؤولين في نيكاراغوا وعلى مكتب المدعي العام الفدرالي، وذلك عقب إعادة انتخاب لولاية رابعة على التوالي في الانتخابات التي جرت في البلاد في الـ7 من نوفمبر.

ورفضت الولايات المتحدة الاعتراف بالانتخابات في نيكاراغوا، منتقدة سلطات البلاد بسبب اعتقال عدد من النشطاء والصحفيين والمرشحين للرئاسة قبيل الانتخابات، وهددت بفرض عقوبات على البلاد.

المصدر: "رويترز" + "أ ف ب"