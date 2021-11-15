الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على 9 مسؤولين في نيكاراغوا

فرضت السلطات الأمريكية عقوبات على تسعة مسؤولين في نيكاراغوا وعلى مكتب المدعي العام الفدرالي في أعقاب فوز الرئيس دانييل أورتيغا بولاية رئاسية جديدة، اعتبرتها واشنطن "صورية".

والعقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية استهدفت وزير الطاقة ونائب وزير المالية في البلاد، جاءت عقب إعادة انتخاب الرئيس دانيال أورتيغا لولاية رابعة على التوالي في الانتخابات التي جرت في البلاد في الـ7 من نوفمبر.

ووقع الرئيس الأمريكي جو بايدن في وقت سابق من الشهر الحالي، مرسوما بفرض عقوبات على نيكاراغوا، ورفضت الولايات المتحدة الاعتراف بالانتخابات في نيكاراغوا، منتقدة سلطات البلاد بسبب اعتقال عدد من النشطاء والصحفيين والمرشحين للرئاسة قبيل الانتخابات، وهددت بفرض عقوبات على البلاد.

وكان اليساري دانييل أورتيغا قد فاز في انتخابات الرئاسة التي جرت في نيكاراغوا بحصوله على حوالي 76%، وبالتالي سيحتفظ بمنصبه الذي يشغله منذ عام 2007.

المصدر: "رويترز" + RT