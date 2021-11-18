الكرملين: بوتين سيبحث في موسكو مع نظيره الأوزبيكي الوضع بأفغانستان

قال المكتب الصحفي للكرملين، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيناقش مع الرئيس الأوزبكي شوكت ميرضائيف، الوضع في أفغانستان خلال لقائه في موسكو غدا.

وأضاف المكتب الصحفي في بيانه: "يخطط خلال اللقاء لبحث المسائل الرئيسية لمواصلة تطوير العلاقات الروسية الأوزبكية والشراكة الاستراتيجية والتحالف بين الدولتين، مع التركيز على التجارة والاستثمار والتعاون الإنساني، وكذلك سيتم بحث القضايا الدولية والاقليمية الراهنة بما في ذلك الوضع في أفغانستان".

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وأشار البيان إلى أنه "تم إعداد مجموعة مهمة من الوثائق الثنائية للتوقيع عليها". ونوه البيان بأنه تم يومي 16 و 18 نوفمبر عقد منتدى التعاون بين الأقاليم، والمنتدى التربوي الروسي – الأوزبكي، والمنتدى الإعلامي الروسي الأوزبكي.

المصدر: تاس