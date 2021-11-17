ألمانيا: من غير المستبعد وجود "خلفية إسلامية" وراء حادث طعن متهم فيه سوري الجنسية

كشفت النيابة الألمانية أنه "من غير المستبعد وجود "خلفية إسلامية" وراء حادث طعن 4 أشخاص في 6 نوفمبر على متن قطار سريع بألمانيا، حيث تم نقل المشتبه به إلى مصحة نفسية.

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وفي بيان له، أفاد مكتب المدعي العام في ميونيخ بأن "تحليل مجموعة البيانات التي تمت مصادرتها من منزل المشتبه به أظهر أنه من غير المستبعد وجود "خلفية إسلامية" وراء العمل"، لافتا إلى "أن القرائن التي تقود إلى هذا الاتجاه هي، من بين أمور أخرى، محتوى صفحة المشتبه به على فيسبوك، وكذلك مقاطع الفيديو الدعائية لتنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي التي وجدت في منزله".

وتابع البيان: "بغض النظر عن القرائن الجديدة، فإن التحقيق مستمر في جميع الاتجاهات".

تجدر الإشارة إلى أن هجوما بالسكين وقع على متن قطار سريع في ألمانيا، بين مدينتي ريغنسبورغ ونورمبرغ في مقاطعة بافاريا، وتسبب بإصابة أربعة أشخاص بجروح بليغة، فيما نقل المشتبه به، وهو سوري يبلغ من العمر 27 عاما، إلى مصحة نفسية.

المصدر: "فرانس برس"