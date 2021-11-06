جرحى جراء عملية طعن على متن قطار غرب ألمانيا ووسائل إعلام تتحدث عن منفذ عربي
أكدت الشرطة الألمانية إصابة عدد من الأشخاص جراء هجوم بسكين نفذ داخل قطار سريع في ولاية بافاريا غرب البلاد اليوم السبت.
وأعلنت شرطة منطقة بالاتينات العليا أن شخصا اعتقل على خلفية الحادث ولم يعد هناك أي خطر الآن.
وأفادت صحيفة "بيلد" بأن ثلاثة أشخاص أصيبوا جراء الهجوم الذي نفذ على متن قطار سريع متوجه من ريغنسبورغ إلى هامبورغ كان على متنه نحو 300 راكب.
وأشارت الصحيفة إلى أن اثنين من المصابين تعرضا لجروح بليغة لكنها لا تهدد حياتهما.
وذكرت الصحيفة أن الشرطة ألقت القبض على منفذ عملية الطعن في موقع الحادث، وهو شاب من أصول عربية في سن 27 عاما يعاني على الأرجح من مشاكل نفسية.
وحسب معطيات الصحيفة، تستبعد الشرطة وجود دوافع إرهابية وراء الهجوم.
المصدر: "دير شبيغل" + "بيلد" + "فرانس برس"
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