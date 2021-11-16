 
مباشر

الكرملين: بوتين يبحث مع باشينيان التوتر على حدود أرمينيا وأذربيجان

أخبار العالم

الكرملين: بوتين يبحث مع باشينيان التوتر على حدود أرمينيا وأذربيجان
Sputnik MIKHAIL METSEL
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rr08

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان، وبحث معه الوضع على الحدود الأرمنية الأذربيجانية في ظل الحوادث الأخيرة.

وقال الكرملين في بيان مقتضب بهذا الصدد، اليوم الثلاثاء، إنه "خلال المكالمة الهاتفية التي جرت بمبادرة من الجانب الأرمني، بحث الرئيس فلاديمير بوتين ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان الوضع الناشئ بعد عدد من الحوادث على الحدود الأرمنية – الأذربيجانية".

إقرأ المزيد
وزير الدفاع الروسي يدعو أرمينيا وأذربيجان إلى وقف أعمال التصعيد بين البلدين
وزير الدفاع الروسي يدعو أرمينيا وأذربيجان إلى وقف أعمال التصعيد بين البلدين

وأضاف البيان أن الجانبين اتفقا على مواصلة الاتصالات بهذا الخصوص.

ويأتي ذلك على خلفية تصعيد التوترات على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان، حيث تبادل الطرفان الاتهامات بالقيام بأعمال عدوانية واستفزازات. وأسفر القتال على الحدود عن سقوط قتلى من الجانبين.

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا