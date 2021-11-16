الكرملين: بوتين يبحث مع باشينيان التوتر على حدود أرمينيا وأذربيجان
أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان، وبحث معه الوضع على الحدود الأرمنية الأذربيجانية في ظل الحوادث الأخيرة.
وقال الكرملين في بيان مقتضب بهذا الصدد، اليوم الثلاثاء، إنه "خلال المكالمة الهاتفية التي جرت بمبادرة من الجانب الأرمني، بحث الرئيس فلاديمير بوتين ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان الوضع الناشئ بعد عدد من الحوادث على الحدود الأرمنية – الأذربيجانية".
وأضاف البيان أن الجانبين اتفقا على مواصلة الاتصالات بهذا الخصوص.
ويأتي ذلك على خلفية تصعيد التوترات على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان، حيث تبادل الطرفان الاتهامات بالقيام بأعمال عدوانية واستفزازات. وأسفر القتال على الحدود عن سقوط قتلى من الجانبين.
المصدر: RT
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