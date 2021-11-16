وزير الدفاع الروسي يدعو أرمينيا وأذربيجان إلى وقف أعمال التصعيد بين البلدين

دعا وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، نظيريه الأرميني، سورين بابيكيان، والأذربيجاني، زاكير غسانوف، إلى وقف الأعمال التي تتسبب في التصعيد العسكري على الحدود بين البلدين.

إقرأ المزيد

وأكدت وزارة الدفاع الروسية، في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء، أن شويغو أجرى اتصالين هاتفيين مع كل من غسانوف وبابيكيان، حيث بحثوا "تصعيد الأوضاع على الحدود الأذربيجانية الأرمينية في منطقة جبل كيليسالي".

وأضافت الوزارة أن "شويغو دعا كلا الجانبين إلى وقف الأعمال التي تتسبب في تصعيد الأوضاع".

وأعلن البرلمان الأرمني، في وقت سابق من الثلاثاء، مقتل 15 جنديا أرمينيا إثر اشتباكات مع القوات الأذربيجانية على الحدود، في ظل خشية من تجدد النزاع الذي اندلع العام الماضي بين البلدين المتخاصمين في إقليم قره باغ.

إقرأ المزيد

كما قالت وزارة الدفاع الأرمينية إن القوات الأذربيجانية أسرت 12 جنديا أرمنيا خلال المواجهات.

من جانبها، حملت وزارة الخارجية الأذربيجانية أرمينيا المسؤولية عن التصعيد العسكري الحالي في المنطقة الحدودية بين البلدين، متهمة إياها بتنفيذ استفزازات متعمدة تسببت في هذا التوتر.

المصدر: وكالات روسية